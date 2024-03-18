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ПВО сбили украинский дрон над одним из российских регионов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Воронежской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Около 18:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что удалось ликвидировать дрон самолетного типа, который нацеливался на атаку по объектам на российской территории. ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над регионом.

В середине марта в Воронежской области режим опасности атаки БПЛА объявляли два дня подряд. Утром в понедельник, 18 марта, в регионе отменили режим опасности атаки беспилотниками, который вводился около 9 часов назад.

Губернатор региона Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России, а также быть готовыми «перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход».

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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