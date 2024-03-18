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Российский дрон ударил по ДРГ в зоне спецоперации

МО РФ: российский дрон ударил по украинской ДРГ в зоне СВО

Российский дрон ударил по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала направиться к российской границе. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что группировка прикрытия госграницы в северной части населенного пункта Лукашовка обнаружила диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Солдаты готовили провокацию.

«Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что противник потерял до восьми человек личного состава. После удара российского FPV-дрона механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ убежал, бросив раненых.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что российские военные не дали украинским ДРГ проникнуть в РФ в районе Козинки.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пересекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области. Всего удалось ликвидировать 10 украинских реактивных снарядов над регионом.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

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Операция на Украине
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