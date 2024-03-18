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Российский полковник оценил слитые документы о боях за Артемовск

Полковник Литовкин: слитые детали битвы за Артемовск представляют ценность для РФ

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РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что слитые документы Пентагона о деталях битвы за Артемовск представляют большую ценность для России.

«Мы изучаем логику тех, кто принимал решения по обороне. И то же будет при защите Артемовска, Славянска, Краматорска и так далее», — сказал он.

По его словам, благодаря ставшей публичной информации можно взглянуть на произошедшее со стороны противника и понять, почему именно его операция провалилась.

«Мы изучаем, что привело к этим провалам, что мы делали правильно, а что — нет», — отметил полковник.

До этого стало известно о том, что в документах, которые размещал в группе в Discord военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, были обнаружены данные о боях за Артемовск. Также в документах было рассказано о планах воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года.

Ранее американских разведчиков заподозрили в слежке за разговорами представителей Минобороны ФРГ.

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Операция на Украине
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