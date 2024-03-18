В Запорожской области российские военнослужащие берут в плен немолодых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным »Алтай», передает ТАСС.

Он отметил, что ряды ВСУ на сегодняшний день поредели. Командир ВС России признался, что его смущает возраст украинских военнопленных. Он уточнил, что это мужчины в возрасте от 45 и даже от 50 лет, у которых совсем нет боевого настроя.

«Те люди, которых они закидывают на передний край, исполняют роль мяса, они наблюдают, смотрят, докладывают, ценности для командования ВСУ они не несут», — сказал «Алтай», подчеркнув, что в данный момент противник ослаб, в то время как российская армия имеет все необходимое для дальнейшего продвижения.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявлял, что украинские военные, попадая в плен, говорят, что не знают, за что воюют.

Ранее в США заявили, что ВСУ каждый день теряют все больше своих военнослужащих.