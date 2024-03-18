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Российские военные не дали украинским ДРГ проникнуть в РФ в районе Козинки

Минобороны: российские военные пресекли попытку украинских ДРГ пересечь границу

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские военные предотвратили попытку украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию РФ через село Козинка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинская армия потеряла до 150 своих военнослужащих. Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны пересекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области России. Системы ПВО уничтожили 10 украинских реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничный российский регион.

Утром 18 марта губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Спустя полчаса сигнал был отменен.

Ранее в Госдуме указали на провал попыток ВСУ сорвать президентские выборы в России.

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