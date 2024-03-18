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Киев дополнительно закупит дроны для ВСУ на $130 млн

Премьер Шмыгаль: кабмин Украины выделил дополнительные $130 млн на дроны для ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Правительство Украины приняло решение выделить дополнительные 5 млрд гривен (порядка $130 млн) на закупку беспилотников для украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Дополнительно 5 млрд гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой», — написал глава украинского кабмина.

В октябре 2023 года Шмыгаль заявлял, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз и свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА.

В ноябре министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Киев производит десятки устройств в месяц. Также он заявил о «многих других позициях», которых раньше производили совсем мало, а сейчас вышли на приличные цифры.

Параллельно была создана коалиция стран по развитию беспилотников контактной группы по обороне Украины. 8 марта 2024 года стало известно, что к ней присоединилась Канада. Уточнялось, что Оттава уже передала Киеву более 100 специализированных камер для беспилотников от компании L3 Wescam, а также планирует дать более 800 дронов производства Teledyne FLIR.

Ранее Украина подписала с ЕС меморандум о получении займа в €6 млрд.

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