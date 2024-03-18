В Белгородской области объявили воздушную тревогу

В Валуйском районе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии Белгорода.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, пострадали два человека.

После отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Белгороде были выявлены различные повреждения в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах трех многоквартирных домов, семи хозяйственных объектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, трех хозпостройках, двух предприятиях и одном гараже. В Белгородском районе повреждения есть в поселке Октябрьский в пяти частных домовладениях. В поселке Разумное — в четырех частных домовладениях. Зафиксированы также повреждения семи автомобилей.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.