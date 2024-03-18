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Литва усомнилась в способности Евросоюза отправить войска на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис: ЕС вряд ли сможет отправить войска на Украину

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Global Look Press

Страны Европейского союза вряд ли могут договориться и отправить войска на помощь украинской армии. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

«Не верю, что есть возможность договориться о размещении войск на территории Украины, поскольку раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам», — отметил он.

Ранее заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что в данный момент не идет речи об отправке французских и других иностранных солдат на Украину, потому что для этого требуется соответствующее решение.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не готов выступить с наступательными инициативами против РФ.

Накануне Макрон заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях.

Ранее в МИД Финляндии не исключили отправку войск на Украину.

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