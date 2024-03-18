Жителям Белгородской области объяснили громкие звуки

Громкие звуки, которые услышали в Прохоровском районе Белгородской области, связаны с работой Вооруженных сил России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Сергей Канищев.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Тем временем стало известно, что военные группировки войск ВС РФ «Восток» в течение суток уничтожили два пункта управления беспилотниками и два полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, отметил, что подразделения «Востока» взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области и отразили контратаку 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного.

До этого в оборонном ведомстве сообщали, что российские истребители Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Удар нанесли с помощью авиационных бомб ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее в Белгороде отменили ракетную опасность.