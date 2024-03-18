В украинском городе произошли взрывы

В Кременчуге Полтавской области Украины произошли очередные взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Согласно данным минцифры Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

В этот же день стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области припортовая инфраструктура получила повреждения.

Также в Николаеве на юге Украины объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрывов. Что это был за объект, власти региона не уточнили.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.