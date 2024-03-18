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В Херсонской области повредили припортовую инфраструктуру

На украинской части Херсонской области повредили припортовую инфраструктуру

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На подконтрольной Киеву части Херсонской области припортовая инфраструктура получила повреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Он добавил, что повреждения зафиксировали после взрывов. Также, по его словам, снаряды прилетели в автосервисное предприятие.

До этого в Николаеве на юге Украины после взрывов стало известно о повреждении объекта инфраструктуры. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким уточнил, что объект получил повреждения днем 17 марта в дневное время. При этом подробностей он не привел.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно о новых взрывах в Одессе.

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