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В Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

На подконтрольной ВСУ части Запорожья разрушили объекты инфраструктуры

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На подконтрольной Украине части Запорожской области повредили несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Он лишь сообщил, что власти получили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, однако количество объектов и степень разрушений он не уточнил.

Это уже ночью, 18 марта, произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Украинское издание «Зеркало недели» отметило, что местные власти не прокомментировали ЧП. На текущий момент других подробностей нет. Известно, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел вертолет.

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