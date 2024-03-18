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Посол Антонов заявил, что Украина может использовать ЗРК Patriot с участием США

Антонов: Украина использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии США

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ЗРК Patriot, вероятно, при участии США. Об этом заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«ЗРК Patriot: 80—90 человек — расчет. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаете Украине эту систему для пользования, и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой?» — отметил он.

Антонов подчеркнул, что с большей долей вероятности можно говорить о присутствии на Украине экспертов из Соединенных Штатов.

До этого военный аналитик Алексей Леонков, который является одним из ведущих специалистов России по системам противовоздушной обороны (ПВО), заявлял, что США применяют на Украине новую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

По его словам, у обновленной версии Patriot есть интегрированные на автомобильном шасси пусковые установки, радары и командные пункты. Леонков отметил, что этим ЗРК могут управлять только американские военные расчеты.

Ранее была названа возможная цель уничтожения ЗРК Patriot российскими войсками.

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