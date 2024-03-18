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Военкоры узнали о расстреле пенсионеров военными ВСУ в Запорожье

RusVesna: военные ВСУ расстреляли пенсионеров перед уходом из села в Запорожье

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Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пенсионеров перед уходом из села Мирное в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Канал утверждает, что об обнаруженных телах пенсионеров сообщили разведчики российских Вооруженных сил. Они провели рейд по Мирному незадолго до того, как ВСУ оставили позиции и село перешло под контроль армии РФ.

В начале марта этот же Telegram-канал сообщал, что украинские солдаты расстреляли российских военных, которые пытались сдаться. На опубликованном военкорами видео российский военный с поднятыми руками дошел до позиций ВСУ, после чего по нему был открыт огонь.

Прежде этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что бойцы ВСУ при отступлении из донецкого города Авдеевки добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть населенный пункт.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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