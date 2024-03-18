ЦАХАЛ сообщил о падении неопознанного объекта около Эйлата

Израильская армия (ЦАХАЛ) обнародовала информацию о том, что неопознанный объект воздушного происхождения упал в безлюдной местности к северу от города Эйлат. Он прилетел со стороны Красного моря.

По данным военной пресс-службы, инцидент произошел недавно, но никакого ущерба не было нанесено, и о пострадавших не сообщается.

Военные отметили, что объект был под наблюдением израильских ВВС.

16 марта Израиль ударил по объектам на территории Ливана. В заявлении армии говорится, что в ночь на 16 марта израильские истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболла» в районе Тайр-Харфа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.