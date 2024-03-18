Северная Корея запустила две ракеты

В береговой охране Японии заявили, что Северная Корея запустила две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщает NHK.

В публикации отмечается, что обе из них уже упали, но сведений о их типе в данный момент нет.

По данным издания, они приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер заявила, что администрация президента США намерена постепенно рассекретить собранные данные о военном сотрудничестве Российской Федерации и КНДР.

По словам Рапп-Хупер, США намерены «пролить свет» на якобы реализуемое двумя странами сотрудничество в военной сфере, чтобы улучшить координацию ответных мер с союзниками.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».