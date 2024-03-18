В Курской области сообщили об обстреле поселка Теткино

Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилеты на территории сахарного завода», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

До этого в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел местную жительницу. Врачи диагностировали женщине слепое ранение головы. Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине. Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам.

Ранее в Белгороде от обстрела пострадал человек.