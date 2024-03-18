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В Курской области сообщили об обстреле поселка Теткино

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилеты на территории сахарного завода», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

До этого в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел местную жительницу. Врачи диагностировали женщине слепое ранение головы. Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине. Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам.

Ранее в Белгороде от обстрела пострадал человек.

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