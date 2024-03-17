Международные наблюдатели София Васильевская из Латвии и Андреа Пальмери из Италии зафиксировали атаку беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание в Энергодаре, где находилось несколько избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они направили дроны, чтобы устроить провокацию, напугать людей», — сказал Пальмери.

Наблюдатель из Италии подчеркнул, что у украинской стороны ничего не получилось, так как «люди не испугались».

«Украина в очередной раз показала, что она террористическая организация. Это уже не государство», — добавил она.

Васильевская сообщила, что утром в момент удара вместе с Пальмери хотела находиться на избирательном участке в Энергодаре. Она подчеркнула, что это происходило «с целью поражения гражданского населения».

«Это нарушение любых правил, о чем мы пытаемся донести в Европу. Мы здесь, для этого мы приехали, чтобы показать, что действительно происходит», — сказала Васильевская.

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