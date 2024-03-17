В Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотниками

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал сограждан сохранять спокойствие, следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России, а также быть готовыми «перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход».

В министерстве иностранных дел РФ полагают, что Киев интенсифицировал атаки против России, чтобы получить от Запада больше финансовой помощи и вооружений. Также в министерстве заявили, что непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Украины направлены на срыв процесса выборов, а также на запугивание людей, чтобы лишить их возможности проголосовать.

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