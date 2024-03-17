ПВО нейтрализовала два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, уничтоженные дежурными средствами ПВО дроны оказались самолетного типа. Операция по ликвидации беспилотных летательных аппаратов произошла в небе над Белгородской областью.

Некоторое время назад пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская система ПВО сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. Помимо того, МО также доложило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Ранее в МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.