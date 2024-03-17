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В Курской области ввели режим ракетной опасности

Губернатор Старовойт доложил о ракетной опасности в Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Курской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — написал он.

Согласно информации главы региона, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже приведены в полную боевую готовность для отражения потенциальной атаки. Местным жителям рекомендовано проявлять бдительность и осторожность.

Незадолго до этого курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, в результате украинских обстрелов повреждена линия электропередачи и прекращено энергоснабжение. Восстановительные работы начнутся, когда будет обеспечена безопасность аварийных бригад. Согласно информации губернатора, вследствие обстрелов ВСУ повреждения зафиксированы в пяти жилых домах.

Накануне Старовойт заявлял, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника за ночь.

Ранее глава Курской области объявил об отмене ракетной опасности.

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