Ракетная опасность в Белгороде отменена

Режим ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

По словам Гладкова, на время действия тревоги местным жителям необходимо укрываться в помещениях со сплошными стенами, такими как коридор, ванная или кладовая и держаться подальше от окон.

Незадолго до этого глава региона объявил, что в вышеуказанных населенных пунктах была запущена сирена ракетной опасности. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это связано с тем, что данный российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

Перед этим российские системы противовоздушной обороны предотвратили новую попытку ВСУ нанести удар с применением беспилотного летательного аппарата по территории России.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.