Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ракетная опасность в Белгороде отменена

В Белгороде и Белгородском районе отменили режим ракетной опасности

close
100%
Shutterstock/Ireshetnikov54

Режим ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

По словам Гладкова, на время действия тревоги местным жителям необходимо укрываться в помещениях со сплошными стенами, такими как коридор, ванная или кладовая и держаться подальше от окон.

Незадолго до этого глава региона объявил, что в вышеуказанных населенных пунктах была запущена сирена ракетной опасности. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это связано с тем, что данный российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

Перед этим российские системы противовоздушной обороны предотвратили новую попытку ВСУ нанести удар с применением беспилотного летательного аппарата по территории России.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами