В сети появилось видео атаки БПЛА на вертолет минобороны Приднестровья

В интернете появилось видео последствий атаки дронов-камикадзе на воинскую часть в городе Тирасполь непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Момент удара и взрыва древнего неработающего вертолета на объекте Минобороны Приднестровья», — гласит подпись к публикации.

По словам очевидцев, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поразил давно не летавший советский многоцелевой вертолет Ми-8. После совершения атаки на территории военного объекта произошел взрыв, в результате которого начался пожар.

В материале отмечается, что вертолет был давно списан и применялся как учебный макет.

Незадолго до этого министерство Государственной безопасности Приднестровья доложило, что воинская часть на территории непризнанной республики атакована дроном-камикадзе. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Молдавия опровергла удар по Приднестровью после контактов с Украиной.