Российские военные ударили по бронетанковому заводу на Украине

Российские военные поразили бронетанковый завод в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«17 марта по военным объектам в Николаеве была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по бронетанковому заводу», — сказал он.

Уточняется, что на этом заводе ремонтировали в том числе зарубежную военную технику, поставленную странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ), включая немецкие танки Leopard.

До этого министерство обороны России сообщало, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска армии России за прошедшие сутки нанесли поражение по местам сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров ВСУ.

Незадолго до этого пресс-служба российского оборонного ведомства заявляла, что российские военнослужащие отразили девять контратак солдат ВСУ, в результате боев потери Киева составили до 380 человек.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.