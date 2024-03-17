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В Брянской области уничтожили два реактивных украинских дрона

Губернатор Богомаз: два реактивных БПЛА ликвидированы над Брянской областью

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два украинских реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом доложил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

«Два реактивных БПЛА самолетного типа уничтожены», — указывается в публикации.

Согласно информации Богомаза, пострадавших и разрушений при ликвидации дронов не зафиксировано.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил губернатор.

Накануне Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж», принадлежащий Вооруженным силам Украины, над территорией Брянской области.

До этого стало известно, что украинские солдаты обстреляли село Хинель Севского района Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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