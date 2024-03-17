Во Львове расследуют насильственную мобилизацию волонтера

В украинском городе Львов началась служебная проверка по факту того, что сотрудники местного военного комиссариата насильно мобилизовали волонтера, вручив ему повестку «задним числом» и силком затолкав в автобус. Об этом сообщает руководитель Львовского областного территориального центра комплектования Артур Ниязов, чьи слова приводит локальное агентство УНИАН.

«Служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее», — пояснил военком.

Ниязов заверил, что все виновные должностные лица обязательно подвергнутся наказанию, но перед этим необходимо выяснить все обстоятельства случившегося и установить всех причастных к инциденту.

До этого военкомат Львовской области пообещал проверить информацию о принудительной мобилизации мужчины, кадры которой попали в социальные сети.

В декабре руководитель Главное управление разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

Ранее жителя Одессы насильно мобилизовали прямо в транспорте.