В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть

Министерство Государственной безопасности Приднестровья заявило, что воинская часть на территории непризнанной республики атакована дроном-камикадзе. Об этом сообщает телеканал «Первый приднестровский».

После атаки на воинскую часть в Тирасполе произошел взрыв и пожар. При этом сообщается, что среди личного состава жертв нет.

До этого сообщалось, что все шесть участков для голосования на выборах президента России открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Отмечается, что один избирательный участок открылся в городе Бендеры, в Тирасполе – три и по одному в Рыбнице и Григориополе. В статье говорится, что проголосовать можно и по паспорту РФ, и даже по просроченному загранпаспорту.

Утром 17 марта сообщалось, что свыше 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах в России по итогам второго дня голосования.

Ранее в НАТО рассказали, к чему готовиться в случае победы Путина на выборах.