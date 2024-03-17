На северо-востоке Украины произошла серия взрывов

Звуки взрывов были слышны в украинском городе Сумы, расположенном на северо-востоке республики. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах прозвучали взрывы», — отмечается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

Семнадцатого марта в городе Ахтырка Сумской области Украины уже были зафиксированы взрывы. Незадолго до этого мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич заявил об очередном взрыве в черте города.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее мощные взрывы раздались в Одессе.