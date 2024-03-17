Воздушная тревога действует в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат в Полтавской, Черниговской областях и Днепропетровской областях.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в городе Ахтырка в Сумской области Украины.

О взрывах сообщалось также в Черниговской области.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы произошли в окрестностях Николаева, на окраине Запорожья и на левом берегу Киева, где воздушная тревога не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ уточняли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее фермеры Белгородской области стали получать компенсации за атаки ВСУ.