В Белгородской области в результате повторных обстрелов ВСУ погиб местный житель

Один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате повторного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, есть погибший», — написал он.

Согласно информации главы региона, в момент обстрела местный житель находился на парковке. От полученных ран мужчина скончался на месте обстрела, не дождавшись приезда кареты скорой помощи.

«Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести», — указывается в публикации.

По данным Гладкова, восемь из них сейчас находятся в городской больнице №2. У одной женщины диагностированы осколочные ранения грудной клетки, медики оценивают ее состояние как очень тяжелое и прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь пострадавшей. Помимо того, трем раненым гражданам всю медпомощь оказали на месте инцидента, от госпитализации все трое написали отказы.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сработала система ПВО. Она продлилась около часа и впоследствии была отменена.

Ранее сообщалось, что Белгород вновь обстреляли.