Сбитый у границы России вертолет Ми-8 ВСУ попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.

Отмечается, что вертолет ВСУ летел в направлении населенного пункта Козинки в Белгородской области.

До этого в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Украины.

Тогда в Минобороны сообщали, что силы ПВО Российской Федерации с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия сбили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов и 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства. Также система противовоздушной обороны РФ поразила девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.