Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбитый у границы России вертолет Ми-8 ВСУ попал на видео

Минобороны РФ показало видео сбитого вертолета Ми-8 ВСУ в Сумской области

Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.

Отмечается, что вертолет ВСУ летел в направлении населенного пункта Козинки в Белгородской области.

До этого в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Украины.

Тогда в Минобороны сообщали, что силы ПВО Российской Федерации с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия сбили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов и 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства. Также система противовоздушной обороны РФ поразила девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами