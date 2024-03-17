В Минобороны РФ доложили о поражении мест сборки безэкипажных катеров ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска Российской армии за минувшие сутки нанесли поражение по местам сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, Вооруженные силы (ВС) России также поразили пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в Одесской области.

«Поражены <...>: цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе <...> Прилуки Черниговской области», — отмечается в публикации.

По данным Минобороны, армия России также нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.

Незадолго до этого пресс-служба МО сообщала, что российские военные отразили девять контратак солдат Вооруженных сил Украины, в результате боев потери Киева составили до 380 человек.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.