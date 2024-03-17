В США заявили о бесполезности западной помощи украинским войскам

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России. Своим мнением он поделился в эфире The Hill TV.

Дэвис отметил, что за 18 месяцев конфликта США вместе с Евросоюзом (ЕС) передали Киеву в общей сложности $200 млрд и тысячи единиц различной военной техники, однако «это абсолютно не помогло».

«Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днем они освобождают все больше и больше территорий», — сказал экс-подполковник.

По мнению Дэвиса, новый пакет помощи Киеву от США в $300 млрд не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он считает, что Россия имеет колоссальное преимущество на фронте, поскольку ее армия имеет передовые беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также значительное количество артиллерийских снарядов.

До этого украинский военнослужащий, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов высказал мнение, что российские FPV-дроны представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и из-за темпов их поступления в российскую армию украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей».

До этого газета New York Times писала, что новый пакет военной помощи со стороны США Украине стоимостью $300 млн не сможет изменить ситуацию на поле боя для ВСУ. Авторы материала считают, что украинские войска продолжат оставлять свои позиции по мере продвижения ВС РФ.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в Запорожской области.