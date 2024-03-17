На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, российские войска также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли более 120 военнослужащих и три автомобиля.

16 марта глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль центральную и южную часть села Работино Запорожской области.

До этого обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявлял об опасении украинцев, что российские войска могут осуществить прорыв на передовой после взятия Авдеевки в ДНР.

13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказывал мнение, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Ранее конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ.