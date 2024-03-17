ВСУ предприняли новую диверсию в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию РФ под селом Козинка, однако пересечение границы не было допущено. Потери диверсантов составили 65 человек. Также была уничтожена РСЗО Vampire и гаубица Д-20.

До этого МО РФ сообщило о срыве всех попыток диверсий 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

По данным МО РФ, в Белгродской области диверсантов обнаружили при попытке продвинуться вглубь села. Российские военные открыли по бойцам ВСУ артиллерийский огонь. Удары наносились и с воздуха с помощью управляемых авиабомб. Чтобы исключить возможность подхода к диверсантам резервов со стороны Украины, ВС РФ дистанционно заминировали местность.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.