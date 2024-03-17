Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На кораблях ЧФ установят больше пулеметов для борьбы с морскими дронами

Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ больше пулеметов против морских дронов

На кораблях Черноморского флота ВМФ России появятся новые огневые точки, оснащенные пулеметами для борьбы с морскими беспилотниками. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта Черноморского флота, о чем сообщило российское Минобороны.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в России в скором времени появится специальная корабельная версия ударного дрона. Плавающие беспилотники можно будет применять как с кораблей, так и с катеров. При этом дроны будут способны поражать как морские, так и наземные цели. Их будут использовать при десантных операциях, для ликвидации катеров противника, в том числе и безэкипажных.

Ранее появились слухи об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами