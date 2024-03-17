На кораблях ЧФ установят больше пулеметов для борьбы с морскими дронами

На кораблях Черноморского флота ВМФ России появятся новые огневые точки, оснащенные пулеметами для борьбы с морскими беспилотниками. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта Черноморского флота, о чем сообщило российское Минобороны.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в России в скором времени появится специальная корабельная версия ударного дрона. Плавающие беспилотники можно будет применять как с кораблей, так и с катеров. При этом дроны будут способны поражать как морские, так и наземные цели. Их будут использовать при десантных операциях, для ликвидации катеров противника, в том числе и безэкипажных.

Ранее появились слухи об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова.