Стало известно о поставках снарядов ВСУ от союзников России

Ряд чиновников Чехии заявили, что некоторые союзники России поставляют снаряды на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно материалу издания, чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзные России страны.

При этом журналисты отмечают, что просьбы США о поставках Киеву к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнеры Москвы, получили отрицательный ответ.

13 марта советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что первая партия артиллерийских снарядов, приобретенная странами — членами Европейского союза (ЕС) в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами, может быть отправлена в зону конфликта уже в июне.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% всей оборонной поддержки, но Киеву нужно еще больше и быстрее.

В сентябре постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявляла, что Североатлантический альянс планирует увеличить производство боеприпасов для Украины. Позднее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс заключил рамочные контракты по поставкам Украине основных видов боеприпасов на €2,4 млрд.

Ранее в Чехии рассказали, сколько денег было собрано на закупку снарядов для Украины.