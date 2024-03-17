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Стало известно о нападении на корабль у берегов йеменского порта

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло в 85 морских милях (157,4 километра) к востоку от йеменского порта Адена.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена, Йемен», — уточнили в сообщении.

Власти начали расследование. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

До этого член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахумхотят заявил о своем желании утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря и разрушить концепцию однополярного мира. Он уточнил, что если США и ЕС ослабеют, то уже не смогут поддерживать нынешнее мироустройство.

Накануне хуситы сделали заявление о намерении атаковать израильские суда в Индийском океане.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.

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