Стало известно о нападении на корабль у берегов йеменского порта

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло в 85 морских милях (157,4 километра) к востоку от йеменского порта Адена.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена, Йемен», — уточнили в сообщении.

Власти начали расследование. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

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