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Группировка российских войск «Центр» поразила около 370 целей

Артиллерия и авиация группировки войск РФ «Центр» поразила около 370 целей

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» нанесла удары 370 целям, в том числе по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По словам офицера, артиллерия и авиация группировки нанесли огневое поражение по примерно 370 выявленным целям, в том числе десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотной авиацией украинских войск.

Кроме того, российская бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла 50 ударов в районах Усманово, Очеретино, Керамика и Бердычей.

В районе Бердычей тяжелые огнеметные системы российских войск нанесли огневое поражение четырем опорным пунктам противника.

Савчук отметил, что потери противника составили более 400 военнослужащих. Были уничтожены два бронетранспортера, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

До этого в Киеве заявили о новом оружии России, опасном для ВСУ.

Ранее эксперт рассказал, как Россия уничтожает французские установки CAESAR.

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