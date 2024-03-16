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Песков рассказал о сорванных попытках прорыва украинских ДРГ в Россию

Песков: безвозвратные потери украинских диверсантов составляют 60-70%

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В ночь на 16 марта украинские диверсанты вновь предпринимали попытки проникновения на территорию России, но все они не увенчались успехом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, попытки вторжения были зафиксированы в Белгородской и Курской областях.

«Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери [нападавших] составили 60-70%», — пояснил пресс-секретарь президента.

16 марта Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинских ДРГ в Белгородской и Курской областях.

В тот же день Минобороны опубликовало кадры сражения под Козинкой в Белгородской области. На кадрах, снятых камерой беспилотника, видно, как люди в маскировочной форме передвигаются к селу, после чего по их укрытию в одном из домов на окраине наносят удар. Также показано уничтожение бронетехники диверсантов.

Ранее военные РФ предотвратили попытку проникновения диверсантов из Сумской области.

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Атаки ДРГ на Россию
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