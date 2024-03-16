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В Британии рассказали, когда у Украины закончатся снаряды для ПВО

Telegraph: ракеты для систем ПВО Украины закончатся к концу месяца

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) закончатся у Украины уже к концу марта. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Украина, как стало известно, испытывает такие проблемы со снарядами, что у нее закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца», — утверждает издание.

13 марта обозреватель журнала National Interest Петер Сучиу заявил в своей статье, что ВС РФ нанесли серьезный удар по ПВО Украины

До этого американский журнал Military Watch писал, что ослабление украинских ПВО уже способствовало успехам ВС РФ, недавно освободивших Авдеевку и уничтоживших немало западной бронетехники.

В начале марта британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные в зоне СВО систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее военные эксперты назвали причину, по которой Россия одержит верх над Украиной.

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