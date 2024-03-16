Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ пресекли атаку дронов в Белгородской области

МО РФ: средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью

close
100%
Leah Millis/Reuters

Российские военные предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар с применением дрона по территории РФ. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

«16 марта около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что два украинских беспилотника были поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ над территорией Белгородской области.

16 марта Минобороны РФ заявило, что украинские диверсанты пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, бойцы ВСУ прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8.

До этого российские военные нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе населенного пункта Конотоп Сумской области Украины.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении атаки по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами