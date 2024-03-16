ВС РФ пресекли атаку дронов в Белгородской области

Российские военные предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар с применением дрона по территории РФ. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

«16 марта около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что два украинских беспилотника были поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ над территорией Белгородской области.

16 марта Минобороны РФ заявило, что украинские диверсанты пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, бойцы ВСУ прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8.

До этого российские военные нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе населенного пункта Конотоп Сумской области Украины.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении атаки по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.