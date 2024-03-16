В Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибла женщина

В Каховке Херсонской области при атаке украинских дронов погибла 50-летняя женщина. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма», — написал Сальдо.
В результате прилетов четыре человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь. На месте обстрела работают оперативные службы, добавил губернатор.
Он отметил, что Украина безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования, однако каховчане продолжают идти на выборы.
До этого сообщалось, что украинский дрон атаковал избирательный участок в Запорожской области, сбросив на него боеприпас. В результате инцидента никто не пострадал.
Тем временем Минобороны РФ сообщило, что военные поразили цех сборки беспилотников Вооруженных сил Украины в Сумской области.
Ранее Песков высказался о влиянии обстрелов ВСУ на выборы.