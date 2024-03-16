Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибла женщина

Сальдо заявил о гибели 50-летней женщины при атаке дронов ВСУ в Каховке

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

В Каховке Херсонской области при атаке украинских дронов погибла 50-летняя женщина. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма», — написал Сальдо.

В результате прилетов четыре человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь. На месте обстрела работают оперативные службы, добавил губернатор.

Он отметил, что Украина безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования, однако каховчане продолжают идти на выборы.

До этого сообщалось, что украинский дрон атаковал избирательный участок в Запорожской области, сбросив на него боеприпас. В результате инцидента никто не пострадал.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что военные поразили цех сборки беспилотников Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Ранее Песков высказался о влиянии обстрелов ВСУ на выборы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами