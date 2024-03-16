Вооруженные силы Украины не в состоянии отвечать на российские атаки, так как у них нет достаточного количества боеприпасов. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на украинских военных.

Они заявили, что им очень трудно в моральном плане, поскольку не могут отвечать на огонь российских военных из-за нехватки боеприпасов.

«Мы не можем реагировать на наступление русских, поскольку у нас недостаточно боеприпасов», — рассказал один из военных ВСУ.

В материале также говорится, что для украинской армии ситуацию осложняет работа российских дронов, особенно «Ланцет», которые уничтожают их технику.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы РФ наносят многочисленные удары по позициям украинских войск в зоне боевых действий, применяя для этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Ланцет». Он подчеркнул, что эти дроны являются серьезной проблемой для украинских войск.

В начале марта эксперт мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что отход ВСУ с занимаемых позиций связан с нехваткой боеприпасов.

Ранее на Украине признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада.