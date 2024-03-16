Военные РФ улучшили положение на Южно-Донецком направлении

Российские военные улучшили тактическое положение на переднем крае Южно-Донецкого направления за минувшие сутки. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады Нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное и Ровнополь Донецкой народной республики», – сообщили военные.

В оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 130 военных на данном направлении.

Кроме того, были уничтожены 4 автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», отметили в Минобороны.

До этого сообщалось, что ВСУ при попытке проникновения в РФ со стороны Сумской области потеряли до 30 военных и РСЗО Vampire. Также в МО рассказали, что российские военные поразили цех сборки беспилотников в районе населенного пункта Конотоп Сумской области.

Ранее Минобороны РФ показало бой с диверсантами в Белгородской области.