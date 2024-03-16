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В Белгородской области тероборона сбила беспилотник

Гладков: в Белгородской области тероборона сбила беспилотник у Масловой Пристани

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что силы территориальной самообороны региона сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По его словам, он был сбит в районе поселка Маслова Пристань.

Также Гладков рассказал о ситуации в Белгороде и Белгородском районе после утренних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозяйственных субъектах. Он отметил, что повреждения получили 64 автомобиля.

Кроме того, Гладков сообщил, что торговые центры Белгорода и Белгородского района 17 и 18 марта не будут работать. Также он заявил, что в колледжах и школах 18 и 19 марта не будет занятий. До этого Гладков сообщил, что поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что в селе Глотово беспилотник ВСУ врезался в автомобиль с местными жителями.

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