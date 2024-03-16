Гладков рассказал о ситуации в Белгороде и Белгородском районе после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгороде и Белгородском районе после утренних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, в городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозяйственных субъектах. Также повреждения получили 64 автомобиля.

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В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадали 13 частных домов, 2 надворные постройки, 2 гаража, 6 машин и автобус. Также посечен фасад торгового центра, поврежден магазин на территории торгового центра. В поселке Разумное пострадали два частных дома и два автомобиля, в поселке Северный – одно частный дом и один автомобиль.

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Гладков заверил, что в настоящее время в местах ЧП работают оперативные службы.

До этого губернатор сообщил, что два человека получили ранения, не совместимые с жизнью, при обстреле Белгорода

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