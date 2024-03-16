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Названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 бойцов при попытке проникновения в Россию

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке проникновения в РФ со стороны Сумской области потеряли до 30 военных и РСЗО Vampire. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника. В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что украинские военные пытались проникнуть на территорию РФ со сторону населенного пункта Поповка Сумской области. Они продвигались в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка, подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что при попытке вторжения ВСУ потеряли три танка, две бронемашины, ракетную систему залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, а также РСЗО «Град».

До этого Минобороны РФ заявило, что военные ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, диверсанты прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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