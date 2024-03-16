ВС Украины потеряли до 260 солдат под Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 260 военнослужащих в ходе столкновений с российскими войсками на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Подразделения группировки «Юг» российских войск нанесли поражение группировкам 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины у сел Белогоровка в ЛНР, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка в ДНР.

В районе населенного пункта Белогоровка ЛНР российские войска отразили атаку штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

В результате этих боев украинские войска лишились до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицы FH-70 британского производства, гаубицы Д-20, а также орудия М119 американского производства. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ.

13 марта Минобороны РФ сообщало, что на Донецком направлении ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, а также один танк, три боевых бронированных машины в ходе столкновений с российскими войсками.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.