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Российские военные поразили цех сборки беспилотников в Сумской области

Минобороны РФ: российские военные поразили цех сборки БПЛА в Сумской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные поразили цех сборки беспилотников в районе населенного пункта Конотоп Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ также были поражены пункты временной дислокации бойцов нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.

Кроме того, российские войска нанесли удары по четырем пунктам управления дронами ВСУ, а также живой силе и украинской военной технике в 149 районах.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что украинские власти начали эвакуацию жителей Сумской области рядом с границей с Россией.

Минобороны РФ также сообщало, что российские войска уничтожили до 300 бойцов украинского подразделения «Кракен» в результате удара авиационным боеприпасом.

15 марта оборонное ведомство сообщило о пресечении атаки по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на одном из направлений.

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